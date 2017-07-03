Федеральной налоговой службе разрешили блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право блокировать анонимайзеры. Об этом говорится в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Документ был зарегистрирован министерством юстиции России 27 июня.
В новом приказе впервые прописаны функции ФНС, которая отвечает за блокировку онлайн-казино. Основанием для блокировки может быть наличие на сайте информации или компьютерной программы, которые позволяют получить доступ к сайту с запрещенным контентом. Поскольку любой способ обхода блокировок позволяет получить доступ, в том числе к онлайн-казино, то ФНС, таким образом, получила право блокировать все анонимайзеры.
При этом закон о запрете средств обхода интернет-блокировок пока не принят. 23 июня он прошел только первое чтение в Госдуме.
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