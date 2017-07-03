В Сирии выпустили купюры с изображением Башара Асада

В Сирии выпустили первую банкноту с изображением президента страны Башара Асада. Портрет Асада напечатан на новой купюре в две тысячи сирийских фунтов - около четырех долларов США.

Как сообщают в центробанке Сирии, купюра вошла в обращение в Дамаске и ряде провинций страны. Банкноты были напечатаны еще несколько лет назад, но запущены в обращение только сейчас. Выпуск купюр пришлось отложить из-за войны и плавающего валютного курса.

Ранее самым высоким номиналом сирийских купюр была одна тысяча фунтов. На ней был изображен отец Башара Асада – Хафез Асад, который правил Сирией с 1971 по 2000 год.

С начала войны в Сирии в 2011 году курс сирийской валюты резко упал. Перед началом конфликта за 1 доллар США стоил около 50 сирийских фунтов, сейчас - более 500.