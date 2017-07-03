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Новости

На бывшего главу свердловского "Яблока" завели уголовное дело

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье против бывшего главы свердловского отделения партии "Яблоко" Юрия Переверзева.Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2013 году будучи мэром Первоуральска Переверзев незаконно передал садовому товариществу участок леса. Сам Переверзев рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. В Следственный комитет его не вызывали. Он был мэром Первоуральска с 2011 по 2013 год и был отправлен в отставку местными депутатами, которые обвинили его в плохом управлении хозяйством.

После отставки Переверзев возглавил свердловское отделение "Яблока". 17 июня он вышел из партии в знак протеста против решения федерального руководства выдвинуть кандидатом в губернаторы Свердловской области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.

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