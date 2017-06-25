Иллюзорные демократы

Партия "Яблоко" выдвинула Евгения Ройзмана на губернаторские выборы в Свердловской области.

На сайте Радио Свобода можно ознакомиться с довольно бурными спорами по этому поводу, но большая их часть посвящена фигуре самого Ройзмана. Между тем, в истории выдвижения есть отдельный, как мне кажется, очень важный сюжет.

Как известно, выдвижение должно было состояться на региональной конференции партии. Однако председатель свердловского отделения Юрий Переверзев покинул заседание, увел за собой большую часть делегатов и сообщил о своем выходе из "Яблока" - процедура была сорвана.

Приехавший в Екатеринбург Григорий Явлинский заявил, что Ройзмана выдвинет федеральное бюро. Так через несколько дней и случилось.

Все это очень хорошо, и пускай теперь Евгений Ройзман думает о преодолении "муниципального фильтра", но некоторые сомнения все же остаются. Например, логично предположить, что в большой стране местным активистам вообще-то должно быть виднее, кого выдвигать или не выдвигать в губернаторы. Если демократическая партия в кризисной ситуации "включает" свою собственную маленькую вертикаль власти, то где ее демократичность и уважение к федерализму?

Но, на самом деле, все еще немного сложнее. В партии утверждают, что демарш Переверзева был внезапным. Партийная переписка показывает, что кандидатура Ройзмана согласовывалась с региональным отделением и была им принята ("Новая газета" пишет, что получила доступ к этой переписке). Однако эта ситуация бросает на "Яблоко" еще более густую тень. Посудите сами: в одном из самых больших городов России, в одном из крупнейших по населению и экономике российских регионов отделение старейшей демократической партии возглавляет человек, на которого партия не может положиться. Человек, с легкостью срывающий принципиальное политическое решение, на которое в верхушке партии, судя по всему, делают большую ставку.

Оппозиционные партии полагаются в регионах либо на откровенных маргиналов, либо на дельцов ​Собственно, почему все знают Льва Шлосберга и Галину Ширшину? Потому что Псков и Петрозаводск - едва ли не единственные регионы страны, в которых у "Яблока" есть влиятельные политические лидеры и ощутимые успехи на выборах. При большом желании сюда можно добавить еще один-два региона, но точно не больше. Дальше начинается то, что мы видим в Екатеринбурге. Вот короткая биография Переверзева. Это, казалось бы, вполне серьезный человек, у него солидный опыт в бизнесе, он был мэром Первоуральска, а это не такой уж и маленький город. Но поверьте человеку, много лет работавшему в провинциальной журналистике: это биография человека, оказавшегося в "Яблоке" случайно. С таким же успехом он мог приземлиться в "Справедливой России", ЛДПР, "Партии Роста", где угодно (тем более, что мэром он избирался от КПРФ).

Да и никакого прорыва у "Яблока" с этим руководителем не было. На выборах в Государственную Думу партия набрала в Свердловской области 3,32%. Это выше, чем в среднем по стране, но все равно кампания, считай, прошла впустую. У себя в Первоуральске Переверзев занял второе место, но победителю уступил с огромным отставанием.

Месяц назад Олег Кашин написал для "Свободы" колонку об устоявшемся типаже провинциального оппозиционного активиста: человеке с непонятной биографией и непонятными источниками дохода, который побывал местным координатором всех оппозиционных движений и партий, от РНДС Касьянова и ОГФ Каспарова лет десять назад до "Открытой России" и "Партии Прогресса" уже в наши дни.

Переверзев представляет собой несколько другой типаж. Он - из числа людей, которые приходят в политику из бизнеса и которые воспринимают политику как разновидность бизнеса, как способ "решать вопросы". Ожидать от них политической принципиальности, независимости и стойкости невозможно, вся их предшествующая биография не про это. В итоге, оппозиционные партии полагаются в регионах либо на откровенных маргиналов, либо на дельцов, "решающих вопросы". Политические успехи у них примерно одинаковы, да и нужны они лишь для того, чтобы штамповать московские решения (и то, как выяснилось, московское решение можно спокойно проштамповать в Москве).

Вот так вот: иллюзия демократии и демократы иллюзорные.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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