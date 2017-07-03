В Конституционный суд направлена жалоба на закон о реновации

В Конституционный суд России направлена жалоба на закон о так называемой реновации в Москве. Как сообщает РБК, жалобу подала жительница столицы Оксана Юнанова. По ее мнению, закон о сносе пятиэтажек, в частности, нарушает 35-ю статью Конституции, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества без соответствующего решения суда.

Власти Москвы в рамках программы реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, закон о реновации 1 июля подписал президент Владимир Путин.