Макрон выступил перед депутатами французского парламента

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к обеим палатам французского парламента – Национальному собранию и Сенату – в Версальском дворце.

Макрон заявил, что намерен на треть сократить число депутатов парламента. По мнению французского президента, этот шаг позволит парламентариям быстрее принимать решения и проводить необходимые реформы. Он также подчеркнул, что рассчитывает на обновления в армии. Этот шаг, по словам Макрона, необходим для защиты интересов Франции и ведения диалога по международным вопросам с другими странами.

Макрон отметил, что готов провести всенародный референдум, если парламент в течение года не проголосует за необходимые реформы.

На сегодняшнее торжественное заседание в Версале были приглашены 577 депутатов Национального собрания и 348 членов Сената. Созыв французского парламента для президентского послания – новая политическая практика для Франции. Макрон пообещал сделать его ежегодным.

4 июля в Национальном собрании выступит премьер-министр Эдуар Филипп. Он должен представить программу работы кабинета министров.