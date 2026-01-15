Пыточный фронт

Российского генерала Сухраба Ахмедова освободили от должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ от оккупированной Запорожской области Владимир Рогов. Факт отстранения подтверждают и российские военкоры. Для Ахмедова это уже вторая отставка за два года. В 2024 его освободили от должности командующего 20-й общевойсковой армией. Запомнился Ахмедов на этом посту двумя крупными единовременными потерями личного состава. В 2022 году во время штурма Павловки за 4 дня он потерял 300 человек и 150 единиц техники. В следующем году его опоздание на построение 144 полка привело к потере 200 человек убитыми и ранеными. Солдаты ждали генерала в поле, что позволило ВСУ нанести удар ракетами HIMARS. Действия генерала приводили к проверкам, однако их результаты не были опубликованы. Ни потери, ни отстранение не помешали Путину наградить Сухраба Ахмедова орденом Героя России в июле 2025 года.

Пренебрежительным отношением к личному составу отличаются не только на фронте, но и в тылу. Издание ASTRA опубликовало свидетельства пыток солдат, самовольно покинувших часть, а также раненых военнослужащих в Уссурийске. По заявлениям правозащитника Максима Чихунова, военных насиловали с целью забрать выплаты и угрожали обнулением.

Ситуацию в российской армии обсудим с военным экспертом и правозащитником Сергеем Кривенко.



