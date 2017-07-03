Сбербанк проверяет сведения об угрозах Даудова в адрес главы банка в Чечне

Сбербанк России начал проверку информации о том, что глава парламента Чечни Магомед Даудов под угрозой возбуждения уголовного дела требовал от руководителя регионального отделения банка 30 миллионов рублей. О начале проверки сообщает телеканал "Дождь".

Ранее в понедельник интернет-издание "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода/Радио Свободная Европа) со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Даудов в середине июня встретился с руководителем отделения Сбербанка в Чечне Сайд-Магомедом Джабраиловым и потребовал от него деньги. В случае отказа Джабраилову пригрозили уголовным делом по статье о "пособничестве терроризму". По данным "Кавказ.Реалии", встреча проходила в присутствии замглавы МВД Чечни и местного генерального прокурора. Джабраилов отказался выполнить требование и покинул республику. Вскоре после этого его объявили в федеральный розыск.

Правоохранительные органы Чечни после публикации "Кавказ.Реалии" заявили, что в отношении Джабраилова в республике возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении более миллиарда рублей. Как сообщает Daily Storm, на встрече с главой чеченского отделения Сбербанка Даудов требовал вернуть именно эти деньги. Интернет-издание утверждает, что после "безуспешных" переговоров с Джабраиловым главе Чечни Рамзану Кадырову якобы позвонил президент Сбербанка Герман Греф. После этого банк направил в республику проверку и подтвердил факт хищения средств. В самом Сбербанке эту информацию пока не прокомментировали.

Даудов – один из приближенных чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он неоднократно угрожал российским оппозиционерам и независимым журналистам. В октябре прошлого года сообщалось, что Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался писать заявление об отставке по собственному желанию. Сам Даудов и власти Чечни отвергали эти обвинения.