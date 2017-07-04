Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

Американское информационное агентство Associated Press попросило суд в Вашингтоне отклонить иск о клевете, поданный российским миллиардером Олегом Дерипаской. Бизнесмен обратился в суд в середине мая из-за статьи о своих предполагаемых контактах с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Ранее Associated Press отказалось публиковать опровержение этой информации.

По мнению юристов агентства, материал содержит верную информацию, а Дерипаска считает ее клеветой, основываясь на "некорректных заключениях". Кроме того, к Дерипаске применимо определение "публичного лица". В этом случае для предъявления иска к СМИ российскому бизнесмену придется доказать, что журналисты действовали со злым умыслом.

В марте агентство Associated Press сообщило, что Манафорт около 10 лет назад тайно сотрудничал с Дерипаской и разрабатывал стратегический план по продвижению интересов Кремля в американской политике, бизнесе и медиа.

Дерипаска заявил о готовности выступить на слушаниях в Конгрессе США и прокомментировать сообщения о заключении с Манафортом контракта на 10 миллионов долларов в год для "продвижения интересов правительства Путина". Он назвал эту информацию ложной.