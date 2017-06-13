Оппозиционер Вячеслав Мальцев арестован на 10 суток

Суд в Москве арестовал на 10 суток оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанного накануне на несогласованной акции на Тверской улице. Его признали виновным в неповиновении требованиям полиции.

Ранее по такому же обвинению оппозиционеры Илья Яшин и Марк Гальперин получили по 15 суток административного ареста.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, включая оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал провести акцию на Тверской улице, а не на проспекте Сахарова, где мероприятие согласовали городские власти.

