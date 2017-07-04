Путин плох? Но что предложит оппозиция?

Владимир Путин - это война, стагнация и коррупция. Так считают противники нынешнего режима. И как его сменить? Как идти к власти, через через выборы или через революцию?

Многие оппоненты системы уже стали политтэмигрантами. Последний пример отъезда под угрозой уголовного дела - Вячеслав Мальцев. Могут ли эмигранты звать на баррикады?

Какую политику может предложить лидер протестного движения Алексей Навальный взамен нынешнего имперского нефтегазового неосталинизма?

Спорят ведущий экономической программы интернет-канала Алексея Навального, политик Владимир Милов и независмый журналист, политэмигрант Аркадий Бабченко.Ведет передачу Михаил Соколов.