Правозащитники: боец MMA Амриев все еще находится в базе розыска МВД

Председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой исключить бойца ММА Мурада Амриева из базы розыска и прекратить его незаконное преследование со стороны полицейских. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

Поводом для обращения стало то, что 3 июля в Пятигорске в квартиру члена Комитета по противодействию пыток Константина Гусева, в которой то время проживал Амриев, пришел участковый и записал паспортные данные спортсмена. После этого Амриев покинул город, а спустя час в квартиру Гусева пришли около десяти вооруженных полицейских. Свой визит они объяснили "сигналом соседей". Позже они признались, что, Амриев находится в федеральной базе розыска.

4 июля адвокат Амриева пожаловался в отделение полиции в Грозном на снятие бойца с розыска. В отделении ответили ,что документы для этого были поданы еще 14 июня.

Уголовное дело по подозрению в использовании подложного паспорта в отношении Амриева было прекращено 14 июня. 4 июня Амриев, числившийся в Чечне в розыске, был снят с поезда в Брянске. Затем сообщалось, что он якобы сбежал из здания Следственного комитета, в позже был задержан на территории Белоруссии, передан России и отправлен в Чечню.

По версии правозащитников, поводом для преследования, стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 году, по данным издания, спортсмен обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни.

