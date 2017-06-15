В Чечне прекращено дело против Мурада Амриева

Полиция Чечни прекратила уголовное дело против спортсмена Мурада Амриева. Он подозревался в использовании подложного паспорта.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики, 4 июня Амриев, числившийся в Чечне в розыске, был снят с поезда в Брянске. Затем сообщалось, что он якобы сбежал из здания Следственного комитета, а позже был задержан на территории Белоруссии, передан России и отправлен в Чечню.

По версии правозащитников, поводом для преследования чемпиона мира по смешанным единоборствам (по версии ММА) стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 году, по данным издания, спортсмен обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни.