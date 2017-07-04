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Глава СПЧ попросил МГЮА демонтировать доску Сталину

Иосиф Сталин

Глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава СПЧ подчеркнул, что Конституция России позволяет не выполнять постановление Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры, на которое сослались в МГЮА при установке доски.

Ранее из-за восстановления мемориальной доски Сталину с вузом отказались сотрудничать вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник и преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики.

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