Глава СПЧ попросил МГЮА демонтировать доску Сталину

Глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава СПЧ подчеркнул, что Конституция России позволяет не выполнять постановление Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры, на которое сослались в МГЮА при установке доски.

Ранее из-за восстановления мемориальной доски Сталину с вузом отказались сотрудничать вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник и преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики.

