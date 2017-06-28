В ВШЭ отказались сотрудничать с МГЮА из-за доски Сталину

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались сотрудничать с Московской государственной юридической академией, где недавно была восстановлена мемориальная доска Сталину.
Об этом говорится в открытом письме на имя ректора вуза Виктора Блажеева. Письмо опубликовал в своем фейсбуке профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. В нем, в частности, говорится, что коллектив кафедры не собирается давать оценки этому событию, но ни один из её сотрудников не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией. "Повесили в юридическом вузе доску в честь того, кто право ликвидировал. И заодно несколько миллионов людей", — написал Шаблинский.
Накануне о выходе из числа профессоров МГЮА из-за установленной там памятной доски Сталину заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник.
В Академии восстановление доски, которая была демонтирована после разоблачения культа личности Сталина, объяснили требованиями постановления Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры.
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