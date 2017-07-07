Сильнее президента

Представьте себе, что избранный в 2000 году президентом Владимир Путин писал бы в твиттере, если бы таковой тогда был. Например, такое: "Я слышал, как телеканал НТВ плохо обо мне говорил в шоу Евгения Киселева. Я больше этот канал не смотрю. А Миткова с ее низким IQ ко мне приходила, истекая кровью после очередной подтяжки лица, но я не дал ей интервью". Или такое: "Это не СМИ, а ФСМИ – фейковые средства массовой информации. "Коммерсант" и "Ведомости" – это ФСМИ". Или, например, пресс-секретарь нового российского президента не давал бы задать вопрос представителям этих СМИ, аккредитованным в кремлевском пуле. А СМИ при этом продолжали бы работать в прежнем режиме. Иногда лажали и приносили бы извинения читателям, и даже увольняли журналистов, допустивших серьезные ошибки, но продолжали работать в обычном режиме, публиковали секретные доклады спецслужб, критиковали президента и его команду, выпускали дико смешные юмористические программы, героем которых часто становился президент. Короче, представьте себе, что российские СМИ с приходом Путина отрывались бы (более или менее качественно) в его адрес каждый день, а он плевался бы на них в твиттере, обзывал и даже постил видео, как бьет морду условным фейковые новостям.

И сейчас, 17 лет спустя, НТВ продолжало бы работать под лозунгом "Новости – наша профессия". А на Первом канале не рассказывали бы про Крымнаш и не показывали бы фейкового распятого мальчика. И только "Вести", верные госСМИ, объясняли бы зрителям, что к гибели малайзийского "Боинга" российское оружие в руках наемников не имеет никакого отношения. "Коммерсант" продолжал бы гнуть свою линию, отдельную от партии и правительства и от собственника, "Лента.ру" оставалась бы number оne информационным ресурсом в интернете, "Газета.ру" продолжала бы публиковать качественную аналитику, появились бы еще с десяток классных сайтов, а также независимых радио и даже, возможно, телеканалов. Не погибали бы при странных обстоятельствах журналисты и даже некоторые неудобные владельцы СМИ. А, да! И Путина, возможно, уже не было бы 9 лет как. Два срока и ариведерчи.

Американская пресса сильнее президента, потому что он уйдет, а она останется

Короче, я за твиттер Трампа, если вы еще не поняли – пока вся его нелюбовь, раздражение и неприятие медиа ограничиваются вот этими твитами. А я не вижу, что еще он может сделать кроме публичных "фе" в адрес критикующих его СМИ – в отличие от Путина и его команды, которые не любили СМИ не меньше Трампа, публично с ними не ссорились, но ночью посылали бойцов "взять" телеканал в надежные руки из ненадежных рук. После того "успешного" начала за годы правления президента – нелюбителя СМИ в России тем или иным способом отняты у владельцев и переформатированы в лояльные к Кремлю почти все независимые СМИ.

Представляете себе Трампа, который посылает ночью спецназ "взять" канал CNN? Именно. Только после того, как отменит частично Первую поправку о свободе слова и свободе прессы. Само предположение, что такое может произойти, кажется нелепым. Но даже если представить, что Трамп решился бы на нечто такое, ему понадобилось бы одобрение двух третей депутатов обеих палат парламента и законодательных собраний трех четвертей штатов. Невозможно.

Трамп пишет о прессе (в частности) твитты, такая у него забава – иногда злые, иногда бессмысленные, иногда хамские, иногда глупые. Но это все, что он может сделать. Американская пресса сильнее президента, потому что он уйдет, а она останется. Чего не произошло с российской прессой – президент остался, а пресса ушла.

Да, журналистам в США есть о чем подумать, появление Трампа неожиданно обозначило ряд проблем, которые накопились у американских медиа и с которыми им предстоит как-то разобраться. Они разберутся. Но институт свободы слова неподвластен никакому американскому президенту. Его может разрушить или сама пресса, или общество, которое почему-то вдруг решит, что такая свобода ему больше не нужна. Именно это произошло, на мой взгляд, в России. Один Путин с этим бы не справился.

Уверена, что Америке это не грозит. И поэтому то, что у меня лично сначала вызывало шок и изумление в поведении Трампа и его подчиненных в отношении средств массовой информации, теперь вызывает только смех. Максимум, что может сделать Трамп, – "врезать" условному CNN с помощью видео.

Декларация независимости США, а через десятилетие – Конституция и Билль о правах обезопасили эту страну от рисков, связанных с человеческим фактором. В частности, от рисков с личностными особенностями президента страны. Два с лишним века спустя ограничители, заложенные в этих документах, работают, оставляя президенту возможности проявлять свои симпатии и антипатии относительно основных институтов общества разве что в социальных медиа. А они вполне подпадают под защиту первой поправки и гарантируют президенту ту же свободу слова, что и любому другому члену общества. Есть, разумеется, вопрос, насколько удачно и всегда ли уместно нынешний американский президент пользуется этой свободой, но это уже его проблема. И его советников.

Наталия Геворкян – журналист

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