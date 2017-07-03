Бокс и реслинг. Весь мир завидует Варшаве

Все, что нужно знать рано утром 3 июля
Доброе утро!
Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и американскими медиа вышло на уровень реслинга. Вот это видео Трамп опубликовал в своем твиттере.
В CNN этот твит назвали “мальчишеским” и отметили, что он поощряет насилие в отношении журналистов. Зато в Польше Трампа ждут с нетерпением: лидер очень правой правящей партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский сказал, что весь мир завидует Варшаве в связи с тем, что 5 июля Трамп – перед саммитом “большой двадцатки” – приедет в Польшу.
В субботу в Страсбурге прошла церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. От России присутствовал Дмитрий Медведев. Почему прощание было устроено в Европейском парламенте, объясняется тут (англ.): вдова Коля выступила против государственных похорон в Германии, потому что тогда по протоколу действующий канцлер Ангела Меркель должна была бы прочитать речь. В предложенном вдовой списке спикеров не было ни одного немца, а главное слово предоставлялось премьеру Венгрии Виктору Орбану, человеку крайне правых взглядов. Этого общими усилиями удалось избежать.
Президент России подписал закон о московской реновации и расширил полномочия Федеральной службы охраны (теперь она будет засекречивать данные об имуществе своих подопечных). В Татарстане объявлен траур по жертвам автокатастрофы (погибли 14 человек, еще 14 ранены).
В остальном выходные в России прошли в обычном ключе:
В субботу в Москве проходил боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. Гимн Украины все болельщики слушали стоя, видео распространялось под хештэгом #хотиммира. Тем не менее, так называемое “хлебное перемирие” в Донбассе нарушено, стороны обвиняют в этом друг друга. На этом фоне грустно звучат слова комсомольцев 1967 года (капсулу с посланием вскрыли в украинском Первомайске): “Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей”.
Служба безопасности Украины продолжает настаивать, что вирус-вымогатель Petya.A, поразивший на прошлой неделе компьютерные сети украинских госучреждений и частных компаний, имеет российское происхождение. В Болонье задержан гражданин Италии и Украины Виталий Марков, которого подозревают в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и его переводчика и правозащитника россиянина Андрея Миронова. Это случилось в мае 2014 года, Марков служил в одном из украинских добровольческих батальонов.
В Европе – сезон гей-парадов. Крупнейший прошел в субботу в Мадриде.
В Лондоне в субботу состоялась большая манифестация против сокращения государственных расходов, организованная профсоюзами и поддержанная лейбористами. А бывшие британские колонии в тот же день праздновали годовщины разрыва с метрополией: Канада отметила 150-летие независимости, а Гонконг – двадцатилетие своей передачи Китаю. На остров прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, активисты устроили традиционную акцию в защиту демократических свобод.
Сегодня день независимости празднует Беларусь.
Первая из трех ссылок тоже будет про празднования:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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