Бокс и реслинг. Весь мир завидует Варшаве

Доброе утро!

Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и американскими медиа вышло на уровень реслинга. Вот это видео Трамп опубликовал в своем твиттере.

В CNN этот твит назвали “мальчишеским” и отметили, что он поощряет насилие в отношении журналистов. Зато в Польше Трампа ждут с нетерпением: лидер очень правой правящей партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский сказал, что весь мир завидует Варшаве в связи с тем, что 5 июля Трамп – перед саммитом “большой двадцатки” – приедет в Польшу.

В субботу в Страсбурге прошла церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. От России присутствовал Дмитрий Медведев. Почему прощание было устроено в Европейском парламенте, объясняется тут (англ.): вдова Коля выступила против государственных похорон в Германии, потому что тогда по протоколу действующий канцлер Ангела Меркель должна была бы прочитать речь. В предложенном вдовой списке спикеров не было ни одного немца, а главное слово предоставлялось премьеру Венгрии Виктору Орбану, человеку крайне правых взглядов. Этого общими усилиями удалось избежать.

Президент России подписал закон о московской реновации и расширил полномочия Федеральной службы охраны (теперь она будет засекречивать данные об имуществе своих подопечных). В Татарстане объявлен траур по жертвам автокатастрофы (погибли 14 человек, еще 14 ранены).





В остальном выходные в России прошли в обычном ключе:

В Москве в субботу задержали активистов, стоявших в одиночных пикетах с заклеенным ртом и чистыми листами бумаги в руках;

В Калининграде в ходе согласованного митинга задержали активистов “Открытой России” (их обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией);

(их обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией); В Нижнем Новгороде в офисе “Открытой России” выбили дверь;

Во Владивостоке во время празднования Дня города задержали депутата городского собрания, координатора местного штаба Навального Юрия Кучина: он шел с плакатом “Рыба гниет с головы”. Суд сегодня.

В субботу в Москве проходил боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. Гимн Украины все болельщики слушали стоя, видео распространялось под хештэгом #хотиммира. Тем не менее, так называемое “хлебное перемирие” в Донбассе нарушено, стороны обвиняют в этом друг друга. На этом фоне грустно звучат слова комсомольцев 1967 года (капсулу с посланием вскрыли в украинском Первомайске): “Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей”.

Служба безопасности Украины продолжает настаивать, что вирус-вымогатель Petya.A, поразивший на прошлой неделе компьютерные сети украинских госучреждений и частных компаний, имеет российское происхождение. В Болонье задержан гражданин Италии и Украины Виталий Марков, которого подозревают в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и его переводчика и правозащитника россиянина Андрея Миронова. Это случилось в мае 2014 года, Марков служил в одном из украинских добровольческих батальонов.

В Европе – сезон гей-парадов. Крупнейший прошел в субботу в Мадриде.

В Лондоне в субботу состоялась большая манифестация против сокращения государственных расходов, организованная профсоюзами и поддержанная лейбористами. А бывшие британские колонии в тот же день праздновали годовщины разрыва с метрополией: Канада отметила 150-летие независимости, а Гонконг – двадцатилетие своей передачи Китаю. На остров прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, активисты устроили традиционную акцию в защиту демократических свобод.

Сегодня день независимости празднует Беларусь.

Первая из трех ссылок тоже будет про празднования:

“На период с 27 по 30 августа в черте Садовых улиц ограничивалось движение ломовых подвод и фур, развозящих мясо: им разрешалось проезжать лишь с четырех до восьми часов утра”. Подробное описание московских торжеств по случаю столетия Бородинской битвы в 1912 году.

“Замысел появляется неожиданно. Он приходит и мягко, но настойчиво берет за плечи и усаживает за письменный стол”. Симпатичное интервью с Владимиром Сорокиным о том, что человек жалок.

Для тех, кто пакует чемоданы, отрывок из книги Саймона Монтефиоре об истории Иерусалима.

Искренне ваши,

Семь-сорок