В Чебоксарах на активиста штаба Навального завели дело об экстремизме

На волонтера предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Чебоксарах Алексея Миронова завели дело об экстремизме. Об этом говорится в сообщении штаба во "ВКонтакте".

В августе прошлого года суд оштрафовал активиста за репост записи со свастикой. После этого Миронов удалил все записи со своей страницы в социальной сети. 17 июня к нему пришли полицейские с обыском. Позднее выяснилось, что они искали экстремистские материалы. Полицейские забрали жесткие диски, три ножа и диск с фильмом. Они также обыскали квартиру, где живет бабушка Миронова, но там ничего не нашли.

После обыска Миронова отвезли в местное управление ФСБ, где следователь по особо важным делам дал ему ознакомиться с постановлением о возбуждении дела. Активиста обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета за публикацию 2016 года. Он находится под подпиской о невыезде. Миронову грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Накануне полиция провела обыск в предвыборном штабе Навального в Новосибирске. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Во вторник полиция обыскала штаб оппозиционера в Орле. У активистов искали экстремистские материалы.