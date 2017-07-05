Обыск в штабе Навального в Новосибирске закончился

В Новосибирске полиция провела обыск в предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Компьютеры полицейские оставили на месте, однако из них вытаскивали жесткие диски, сообщил Радио Свобода руководитель штаба Сергей Бойко. Двух задержанных при обыске активистов отпустили без составления протоколов, однако у одного из них изъяли ноутбук.

Обыск в новосибирском штабе Навального проходил в связи с якобы поступившим сообщением о бомбе, однако само взрывное устройство так и не было найдено. Бойко планирует обжаловать действия полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза. В настоящее время политик находится под административным арестом по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.