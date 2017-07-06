Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Спутник и Погром"

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько сайтов как ресурсы "националистического толка". Среди них, в частности, "Спутник и погром", "Русский сектор" и "Правый взгляд". Всего в списке шесть сайтов.

В Генеральной прокуратуре считают, что эти сайты "пропагандируют идеи национальной и религиозной розни", что, в свою очередь, "формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму".

В реестре Роскомнадзора сказано, что ограничение доступа к "Спутнику и погрому" введено с 5 июля.

На странице сайта в "ВКонтакте" говорится, что вариант блокировки рассматривался создателями ресурса с момента его открытия в 2012 году. Работа сайта продолжится по новому адресу. Возможно, он будет переименован в "Путин и Медведев" или "Генпрокуратура (Украины, Казахстана, Белоруссии и России)", дабы избежать новых претензий.

В конце июня разгорелся скандал вокруг запланированного выступления на научно-популярном фестивале "Гик Пикник", главного редактора сайта "Спутник и Погром", националиста Егора Просвирнина. После того, как его имя появилось в программе лекторов фестиваля, ряд участников заявмли о бойкоте мероприятия. Организаторы "Гик Пикника" отменили лекцию Просвирнина.

В сентябре 2015 года после одной из публикаций на сайте "Спутник и погром" было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск у основателя националистического сайта Егора Просвирнина.