Лидер группировки "Шалтай-Болтай" приговорен к двум годам колонии

В Москве суд приговорил к двум годам колонии предполагаемого лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Прокуратура просила для него два с половиной года лишения свободы. Дело имеет гриф "секретно", оно рассматривалось в закрытом режиме.

Аникеев признан виновным в "неправомерном получении компьютерной информации в корыстных целях". По версии следствия, в 2013-2016 годах Аникеев совместно с другими лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проник в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал её для последующей продажи через интернет.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко.