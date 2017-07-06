Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев обратился в ЕСПЧ

Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия, 29 июня подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом 6 июля сообщается на сайте организации.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Он обвиняется, в частности, в изготовлении фотографий "порнографического характера", с участием несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат Виктор Ануфриев неоднократно заявлял, что Дмитриев фотографировал девочку раз в месяц для наблюдения за её физическим развитием. Главе карельского "Мемориала" также вменяют "совершение развратных действий без применения насилия". Суд на Дмитриевым проходит в закрытом режиме.

Сам Дмитриев считает, что его уголовное преследование имеет целью дискредитировать "Мемориал". В январе российские писатели, ученые, журналисты и гражданские активисты выступили с открытым письмом в поддержку арестованного правозащитника. В феврале комиссия Совета по правам человека при президенте взяла дело Дмитриева под свой контроль.

