Суд в Кургане пересмотрит дело имама Якупова об экстремизме

Курганский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему имаму Али Якупову, которого обвиняли в экстремизме, сообщает интернет-издание Znak.com. Дело было направлено на новое рассмотрение.

В конце апреля суд оправдал Якупова, который, по версии следователей, в 2016 году написал комментарий к записи о запрете на ношение хиджаба в Китае в социальной сети "ВКонтакте", в котором предрек "небесные кары" китайским коммунистам. Судья решил, что комментарий Якупова был обращением к высшим силам, что не может являться призывом к ненависти.

В 2013 году Якупова уже обвиняли в публичных призывах к экстремизму, но в 2016 году дело было закрыто.

