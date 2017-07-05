Жив курилка 

Списки "Форбс" с тем же составом участников не так взволновали бы общественность, как недавняя публикация "Левада-центром" странного рейтинга выдающихся деятелей во главе со Сталиным. Сталинский призыв опасно зазвучал в таком раскладе. Тем более что рядом, взяв под козырек, стояли Пушкин и Путин. Пушкин – это как бы для мечтательных девушек, а Путин для отважных патриотов и государственников. Секрет очередной "победы" Сталина тем не менее лежал на поверхности : Путин постоянно его поминает, вот и накануне опроса в фильме Оливера Стоуна увещевал не демонизировать Сталина. И его тут же понимающее все правильно население демонизировало. В стране, где умение списывать и слышать подсказку с последней парты 10 лет тренируется в школе, это было нетрудно.

Зачем Путину нужен Сталин? Он что, собирается строить ГУЛАГ, готов отправить всех на Колыму или на Беломорканал? Просто Сталин как картинка в эпоху консьюмеризма оказался очень действенным, эффективным, круче "Пепси-колы" и "Макдональдса". Помните кадр в фильме любимого режиссера Путина "Утомленные солнцем", когда над полем взмывает в небо гигантский портрет вождя, и простой шофер обмирает от ужаса? Вот примерно такой фокус проделывает с нами Путин.

В политическом смысле Сталин похож на раздражающую красную тряпку тореадора для отвлечения внимания от рокового смертельного удара. А еще он похож на фальшивую голову, каску, которую на штыке показывают противнику из окопа, чтобы проверить степень угрозы, уровень опасности или создать условия для фальстарта атаки. В любом случае, сталиниада – это разновидность политического троллинга, когда политик доводит до раздражения и бесит десятки (сотен, тысяч, миллионов) людей, чтобы получить перевес и низвести и своих, и противника до примитивной истерики и дикого страха. Дежурный фокус, который никогда не подводил факира.

Политики довольно пресно живут, собственно, власть – их единственный наркотик

Когда скучно, всегда можно поразвлечься. Тролли, как показывают исследования, существа без чувств. Они присваивают чужие эмоции, как вещи, территории, символы. А переживают по-настоящему только азартную радость присвоения чужой жизни: теперь и вы мои, голубчики, попались! Другие эмоции слишком слабы для раскормленного эго тролля со стажем, с его грандиозно-эксгибиционистской природой. Человеческие эмоции легко имитируются манипуляторами, но внутренне презираются. Остается простая физиологическая чувствительность – к еде, тренировкам, теплому пледу, коньяку, скорости. Политики довольно пресно живут, собственно, власть – их единственный наркотик. Они даже не курят! А если курят, то в особых случаях, а не как простые смертные.

Кстати, из всех руководителей нашей страны только Сталин основательно и систематически курил, не изменив своей привычке до конца. Есть скудные сведения о неудачном дебюте юного Володи Ульянова, Хрущев не поддался вредной привычке даже в эпоху "золотого табачного века", когда все звезды Голливуда не выпускали сигарет из белозубых ртов. Этой картинной привычкой заразился красавец Брежнев, который долго курил сигареты "Новость", но бросил их в 1975 году, когда были подписаны Хельсинкские соглашения, ознаменовавшие начало разрядки напряженности в Европе. То есть как только новости стали хорошими, всех оттроллили, сигареты потеряли свою значимость для генсека. В ход пошли ордена и звезды. После Брежнева, то есть с 1975 года, у нас в Кремле не курят!

По своей одержимости курением трубки со Сталиным можно сравнить только Зигмунда Фрейда. Фрейд очень боялся смерти, но, несмотря на роковую болезнь, рак горла, не отказался от дурной привычки, игнорировал все увещевания. Отбрасывая прочь его же собственные теории об оральной фиксации и раннем отнятии от материнской груди, Фрейд подтвердил другую идиому, он буквально "держался зубами за жизнь". Образ красивой надменной смерти успокаивал его страх: "Я сидел, укутанный дымом!"

В те годы власть над умами и жизнями имела вкус и запах, даже если это был вкус и запах крови и пота. Сегодня власть – искусственно создаваемая картинка. Технологии кино, сериального и телевизионного производств эксплуатируются в рамках простых схем управления. Если Сталин как этикетка привлекает внимание, парализует ум и волю людей, то нужно чаще его показывать населению, используя все предлоги. В крайнем случае можно прибить доску на здании какой-нибудь Академии. Чтобы смотрел на всех и держал в ужасе, как в прежние времена, охранял чертоги тролля: "Осторожно, злая собака!"

Что-то в этом есть залихватское, пионерское или пиратское, как в песне Гарика Сукачева:

"Моя бабушка курит трубку,

Черный-пречерный табак..."

Короче, вот придет мой дедушка Сталин и всем наваляет.

Ольга Маховская – психолог, автор бестселлеров для родителей

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