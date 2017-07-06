Москва: избитому сотруднику штаба Навального провели операцию

В Москве активист штаба Навального Александр Туровский прооперирован в больнице - в связи с травмой головы, полученной при стычке с полицейским. Об этом сообщили врачи в Институте скорой помощи имени Склифосовского.

По словам активиста Николая Касьяна, полицейские требовали от врачей выписать Туровского, но он останется в больнице до утра.

Об избиении Туровского утром в четверг сообщили сторонники Навального. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны гематомы на лице активиста. Из зала суда Туровского доставили в больницу.

В полиции заявили, что обыск в московском штабе Навального связан с делом о "самоуправстве", которое якобы было возбуждено из-за нарушений договора аренды других помещений в здании. Сегодня обыски прошли также в штабах Навального в ряде городов России.