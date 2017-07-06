Полицейские избили сотрудника московского штаба Навального

Полицейские избили задержанного ранее Александра Туровского, сотрудника московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили соратники политика. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны гематомы на лице активиста. Из зала суда Туровского доставили в больницу.

В штабе Навального в Москве в настоящее время проходит обыск. Полицейские в четверг также пришли в офисы соратников оппозиционера в Вологде и Калуге. Накануне прошел обыск в штабе политика в Новосибирске.