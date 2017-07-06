Эльмар Муртазаев собирается покинуть пост управляющего директора РБК-ТВ

Управляющий телеканалом РБК ТВ Эльмар Муртазаев уходит из компании, рассказали газете "Ведомости" источники в холдинге РБК. О возможном уходе Муртазаев предупредил несколько месяцев назад еще прошлого владельца РБК Михаила Прохорова.

Кто станет новым управляющим директором РБК ТВ, пока не решено, говорят источники издания. Сам Муртазаев заявил, что решения "пока нет", он отказался давать другие комментарии.

РБК ТВ входит в одноименный медиахолдинг. Муртазаев возглавляет канал с начала 2016 года. Собеседники "Ведомостей" предполагают, что вместе с Муртазаевым может уйти часть сотрудников канала. После этого, говорится в публикации, скорее всего, канал станет еще больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше – на политическую повестку.

Эльмар Муртазаев ранее сотрудничал с газетами "Сегодня", "Известия", "Радио Свобода", с агентством Dow Jones, был редактором издания Gzt.ru, а с 2014 года по 2016-й был главным редактором Forbes Russia.