Путин уволил генерала, отвечавшего за хранение ядерного оружия

Президент России Владимир Путин уволил закрытым указом генерал-лейтенанта Юрия Сыча, начальника 12-го главного управления Минобороны, которое отвечает за хранение, обслуживание и подготовку ядерного оружия. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к руководству министерства источник.

По словам собеседника издания, Сыч написал рапорт об увольнении "по состоянию здоровья". Указ об отставке генерала, был подписан 5 июля.

В интервью "Коммерсанту" Сыч сказал, что уйдет с поста из-за состояния здоровья, но произойдет это через несколько месяцев. На вопрос о преемнике он отвечать отказался, отметив, что это не в его компетенции.

Юрий Сыч занимал пост руководителя 12-го главного управления Минобороны с конца 2010 года. До этого он был главой управления государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны. Сыч также вместе с министерством иностранных дел России принимал участие в дискуссиях по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и нераспространению ядерного оружия.