Суд отправил под домашний арест националиста Горского

Суд в Москве отправил под домашний арест члена координационного совета "Новой оппозиции", националиста Юрия Горского, обвиняемого в экстремизме, сообщает "Интерфакс".

Горский был задержан 5 июля по подозрению по делу о "публичных призывах к экстремистской деятельности". Причиной уголовного дела стало то, что на организованном Горским шествии "Русский Первомай" в 2017 году националисты скандировали: "Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь" и "5.11.17 революция". После этой акции Горского арестовали на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга и неповиновении полицейскому.

4 июля Россию покинул националист Вячеслав Мальцев. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "о создании экстремистского сообщества". В чем именно обвиняют активиста, пока неизвестно.

