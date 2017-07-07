Активист Ильдар Дадин оштрафован за одиночный пикет у здания ФСБ

Суд в Москве оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей, задержанного 5 июля у здания ФСБ за нарушение порядка организации митинга, передает ТАСС. Дадин своей вины не признал.

5 июля Дадин проводил одиночный пикет с требованием освободить задержанного ранее члена координационного совета "Новой оппозиции", националиста Юрия Горского. Сегодня суд отправил горского под домашний арест по обвинению в экстремизме.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.

