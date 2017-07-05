В Москве у здания ФСБ задержан Ильдар Дадин

В Москве у здания Федеральной службы безопасности задержан оппозиционный активист Ильдар Дадин. Он проводил одиночный пикет с требованием освободить задержанного ранее члена координационного совета "Новой оппозиции", националиста Юрия Горского. О задержании Дадина в "Фейсбуке" сообщил его соратник Дмитрий Степанов.

Юрий Горский был задержан в среду сотрудниками ФСБ по подозрению в "публичных призывах к экстремистской деятельности". Уголовное дело в отношении националиста возбудили в связи с тем, что на организованном им шествии "Русский Первомай" весной этого года одним из лозунгов был: "Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь".