HRW: 12 июня полиция применяла избыточную силу к демонстрантам

Сотрудники российских правоохранительных органов применяли избыточную силу к участникам антикоррупционных акций в Москве и Санкт-Петербурге 12 июня. Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации Human Rights Watch, распространенном в пятницу.

Публикация основана на рассказах бывших задержанных из обоих городов. Они сообщили, что сотрудники Росгвардии избивали людей и тащили их волоком в автозаки. При этом задержаны были не только протестующие, но и журналисты, правозащитники и случайные прохожие.

Программный директор Human Rights Watch в России Таня Локшина заявила о недопустимости задержания мирных демонстрантов и применения к ним насилия. Она призвала российские власти обеспечить верховенство закона и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав участников протестов.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Демонстранты требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости главы российского правительства Дмитрия Медведева. Было задержано более тысячи человек. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", полицейские нарушили закон более ста раз.