В Луганске в результате взрыва погибла "капитан" сепаратистов

В результате взрыва в центре Луганска погибла "капитан медицинской службы" так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики", сообщает "Украинская правда". Еще пять человек ранены.

Сообщается о втором взрыве в районе площади Героев Великой Отечественной войны. Данных о пострадавших нет. Происшествие расследуется пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Луганск.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о потерях среди лидеров сепаратистов. В феврале погибли один из высокопоставленных деятелей "народной милиции" ЛНР Олег Анащенко и полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". В октябре 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Арсен Павлов по прозвищу Моторола. 6 августа 2016 года в Луганске была взорвана машина нынешнего руководителя "ЛНР" Игоря Плотницкого, который остался жив.