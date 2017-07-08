Большой театр перенес премьеру балета в постановке Серебренникова

Большой театр перенес на неопределенный срок премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, намеченную на 11 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу службу театра. Там заявили, что о причинах переноса будет объявлено на брифинге 10 июля.

В конце мая Серебренникова допросили в качестве свидетеля по делу о хищениях, в которых обвиняют бывших руководителей "Седьмой студии" и "Гоголь-центра". В защиту фигурантов этого дела выступили российские театральные деятели, включая художественных руководителей известных московских театров.

Сам Кирилл Серебренников назвал дело "Седьмой студии" абсурдом и сравнил его с репрессиями.

Балет "Нуреев" посвящен судьбе знаменитого советского танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева. В 1961 году он отказался возвращаться из Парижа в СССР по приказу КГБ, став первым "невозвращенцем" среди артистов.