Худруки московских театров обратились к Бастрыкину по делу "Седьмой студии"

Художественные руководители московских театров подписали обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения фигурантам дела "Седьмой студии". Об этом "Интерфаксу" рассказал художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.

В настоящее время в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства" обвиняются три человека. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева находятся в СИЗО. Юрий Итин, бывший генеральный директор "Седьмой студии" – под домашним арестом.

Российские театральные деятели планируют провести акцию в поддержку арестованных. 24 июня режиссер Кирилл Серебрянников назвал "абсурдом и шизофренией" уголовное дело против бывших сотрудников "Седьмой студии".

В конце мая в рамках дела прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и квартире Серебренникова. Режиссера допросили в качестве свидетеля.

