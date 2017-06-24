Кирилл Серебренников сравнил дело "Седьмой студии" с репрессиями

Режиссер Кирилл Серебренников назвал "абсурдом и шизофренией" уголовное дело против бывших сотрудников театральной компании "Седьмая студия". В интервью "Комсомольской правде" художественный руководитель "Гоголь-центра" заявил, что театр оказался лицом к лицу с "гигантской" репрессивной машиной. Говоря о фигурнатах дела, Серебренников подчеркнул, что они честные люди.

По делу о хищении 200 миллионов рублей из государственного бюджета были арестованы трое бывших сотрудников основанной Серебернниковым "Седьмой студии". В суде прокурор заявил, что спектакль "Сон в летнюю ночь", на который были выделены деньги, не состоялся. После этого Серебренников обратился к зрителям с просьбой доказать, что спектакль в действительности был поставлен. В конце июня российские театральные деятели планируют провести акцию в поддержку арестованных коллег.

В конце мая в рамках дела прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и квартире Серебренникова. Режиссера допросили в качестве свидетеля.