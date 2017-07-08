Власти Китая пустили к Нобелевскому лауреату Лю Сяобо иностранных врачей

Власти Китая наконец пошли навстречу призывам мирового сообщества и пустили к находящемуся в больнице правозащитнику, лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо немецких и американских врачей-онкологов.

Лю Сяобо болен раком печени и находится в клинике города Шэньян, на севере Китая.

В конце июня он был освобождён из тюрьмы, где с 2009 года отбывал 11-летнее заключение. Он был осуждён по обвинению в антигосударственной деятельности после того, как подписал Хартию-08 – манифест, содержащий критику авторитарного режима в Китае и призывающий к конституционной реформе.

В 2010 году правозащитник был удостоен Нобелевской премии мира "за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Лю Сяобо стал единственным в современной истории нобелевским лауреатом, которому не только не разрешили присутствовать на церемонии вручения премии, но и не позволили её получить даже через родных и близких.