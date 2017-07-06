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Украина: в отношении задержанных российских пограничников завели дело

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Служба безопасности Украины обвинила двух задержанных на территории страны российских пограничников в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. В ведомстве считают, что Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов с декабря 2016 года в интересах России выполняли служебные задачи "с целью изменения" украинской границы.

О задержании в Херсонской области Украины военнослужащих пограничной службы ФСБ России стало известно 30 июня. Кулуб и Кузнецов якобы "выполняли роль нарушителей границы" во время учений, но заблудились.

27 июня Русская служба Би-Би-Си сообщила о задержании на территории Украины российского военнослужащего Виктора Агеева. Его обвинили в терроризме. В Киеве заявили, что вопрос об обмене россиянина будет решаться после завершения следствия. Министерство обороны России отрицает, что Агеев является российским военнослужащим-контрактником.

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