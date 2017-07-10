Трамп отверг возможность создания группы по кибербезопасности с РФ

Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. Об этом он написал в твиттере. Таким образом, Трамп опроверг слова президента России Владимира Путина.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге Путин заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

Это заявление Путина вызвало жесткую критику сенатора США, члена Комитета Сената по иностранным делам, демократа Бена Кардина. По словам Кардина, Россия не просто вмешивалась в американские выборы, она провела нападение, эквивалентное политическому Перл-Харбору. Он призвал немедленно утвердить новые санкции в отношении России в ответ на многочисленные атаки российских хакеров на США и вмешательство Кремля в прошлогоднюю предвыборную кампанию.

