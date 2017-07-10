ТАСС: премьеру "Нуреева" перенесли по приказу Мединского

Государственный Большой театр России перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебрянникова по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, возмущение Мединского вызвало то, что спектакль выглядит как "пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей". В частности, по замыслу Серебрянникова, большинство актеров будут исполнять свои роли без одежды на фоне фотографии обнаженного Нуреева. Официально в Министерстве культуры эту информацию не прокомментировали.

Ранее в понедельник на пресс-конференции директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что причиной отмены балета является "неподготовленность" постановки. Он полностью отрицает наличие политической мотивации в отмене спектакля. Урин подчеркнул, что решение о переносе премьеры было принято совместно Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

Директор утверждает, что Большой театр не понесет никаких финансовых потерь в связи с этой отменой. На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, не понесут ли потери зрители, которые заплатили за билеты высокие комиссионные агентствам-посредникам, Урин предложил "пожалеть артистов". Новая дата премьеры балета "Нуреев" назначена на май 2018 года.

Постановку отменили на фоне уголовных дел против сотрудников театральной студии, которую основал Серебренников. Накануне режиссер выступил после спектакля "Сон в летнюю ночь", которого, по версии следствия, не существует. В конце мая Серебренников был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных средств, в которых обвиняются бывшие руководители "Седьмой студии" и "Гоголь-центра".

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году. В конце июня 2017 года Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.