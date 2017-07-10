Заключенный намерен из-за пыток отказаться от гражданства России

В Нижнем Тагиле заключенный колонии №5 Захар Грицак заявил о намерении отказаться от российского гражданства в знак протеста против пыток. Об этом со ссылкой на правозащитников Общественной наблюдательной комиссии сообщает интернет-издание Znak.com.

По данным правозащитников, сотрудники ИК-5 неоднократно подвергали Грицака пыткам и физическому насилию, в частности, в сентябре прошлого года начальник отдела безопасности колонии якобы "перебил кадык" заключенному.

В ответ на жалобы Грицака сотрудники исправительного учреждения заявили: "Жалуйся хоть президенту, тебе никто не поможет". В самой колонии утверждают, что заключенный является злостным нарушителем, а его намерение отказаться от гражданства – это "пиар-ход".

В России самый высокий уровень смертности заключенных среди европейских государств: из 10 тысяч человек в местах лишения свободы умирают более 60-ти. Этот показатель вдове превышает средний по ЕС. Всего в заключении в России находятся около 600 тысяч человек.