В мире отмечают Международный день в поддержку жертв пыток

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. В этом году он пройдет уже в двадцатый раз. В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила ежегодный день борьбы с жестокими и бесчеловечными видами наказания. Ровно тридцать лет назад вступила в силу Конвенция ООН против пыток.

В докладе правозащитной организации "Международная амнистия" за 2017 год говорится, что в России пытки применяются систематически и остаются распространенной практикой в колониях. На пытки и избиения в местах лишения свободы жаловались активисты Ильдар Дадин и Иван Непомнящих. Весной этого года появились сообщения о пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне. Европейский суд по правам человека регулярно выносит решения против России по жалобам на жестокое обращение.

Комитет по предотвращению пыток сегодня организует выставку в московском Сахаровском центре. Правозащитники расскажут о борьбе с пытками в России, а истории жертв будут представлены в виде фотографий и аудиоматериалов.