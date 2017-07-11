Дональд Трамп считает, что демократы в Сенате блокируют его назначения

Администрация США распространила заявление с критикой сенаторов-демократов, которые блокируют кандидатуры, назначенные президентом Трампом на важные посты в системе исполнительной и судебной власти.

Из 197 кандидатов, выдвинутых Трампом на должности в министерствах, Сенат утвердил только 48, говорится в заявлении Белого дома. Из 23 назначенцев на должности в судебные структуры одобрены лишь двое. Согласно документу, за те же первые семь месяцев президентства Обамы Сенат утвердил 69 процентов его назначенцев.

Только 10 процентов кандидатур Трампа против 90 процентов назначенцев Обамы были утверждены самым простым и экономичным по времени способом — устным голосованием. В 30 случаях республиканцы были вынуждены прибегнуть к трудоемкой процедуре прекращения прений, чтобы поставить на голосование кандидатуру, выдвинутую Трампом. Демократам при Обаме пришлось делать это лишь 8 раз.

Самые большие препятствия, подчеркивает Белый дом, сенаторы -демократы чинят назначенцам Дональда Трампа в силовые ведомства, а также службы, курирующие иммиграционную политику.