В Забайкалье офицерам сделали выговор за падение солдата из поезда

В Забайкалье нескольким офицерам российской армии сделали выговор из-за инцидента, в результате которого солдат срочной службы выпал из поезда. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".
Имена и звания офицеров не уточняются.
Восемнадцатилетний призывник находится в больнице уже более месяца. Мать молодого человека рассказала, что он частично потерял память.
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до покушения на самоубийство. По утверждению сотрудников военкомата, рядовой выбросился из вагона сам, так как якобы не хотел служить.
Мать военнослужащего настаивает, что ее сын пошел в армию добровольно. По ее словам, незадолго до инцидента он сообщил, что сослуживцы перестали с ним общаться и считают "лишним в команде".
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