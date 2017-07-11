В Забайкалье офицерам сделали выговор за падение солдата из поезда

В Забайкалье нескольким офицерам российской армии сделали выговор из-за инцидента, в результате которого солдат срочной службы выпал из поезда. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Имена и звания офицеров не уточняются.

Восемнадцатилетний призывник находится в больнице уже более месяца. Мать молодого человека рассказала, что он частично потерял память.

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до покушения на самоубийство. По утверждению сотрудников военкомата, рядовой выбросился из вагона сам, так как якобы не хотел служить.

Мать военнослужащего настаивает, что ее сын пошел в армию добровольно. По ее словам, незадолго до инцидента он сообщил, что сослуживцы перестали с ним общаться и считают "лишним в команде".