"Яблоко" подозревает связанные с Мединским компании в сговоре

Антикоррупционный центр партии "Яблоко" заявил о возможном картельном сговоре компаний, которые участвуют в госзакупках министерства культуры. В партии проверили данные о 12-ти сделках, общая сумма которых составила более 100 миллионов рублей.

Госзакупки касались организации нескольких фестивалей и конференций Минкульта. В торгах участвовали четыре компании, которые, как утверждают в "Яблоке", связаны друг с другом. Кроме этого, фирмы, предположительно, аффилированы с бывшими бизнес-партнерами и родственниками министра культуры Владимира Мединского.

В Минкульте отрицают сведения о проведении незаконных торгов. "Яблоко" обратилось с просьбой проверить информацию о картельном сговоре в Федеральную антимонопольную службу.