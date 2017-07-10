ТАСС попыталось скрыть новость о приказе Мединского отметить "Нуреева"

Государственное информационное агентство ТАСС попыталось скрыть сообщение о том, что Большой театр России перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Заметка была опубликована днем 10 июля, однако теперь при переходе по ссылке отрывается другой текст. В нем утверждается, что Мединский лишь "поддержал" решение об отмене премьеры, но никаких личных распоряжений в связи с постановкой он якобы не отдавал. На попытку агентства скрыть собственную заметку обратил внимание журналист Олег Кашин.

Ранее ТАСС сообщало, что Мединский приказал отменить премьеру балета "Нуреев", поскольку, по его мнению, спектакль выглядит как "пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей". Позднее эту информацию подтвердили источники телеканала "Дождь". По данным СМИ, возмущение министра культуры, в частности, вызвало то, что большинство актеров, по замыслу Серебренникова, будут играть без одежды на фоне фотографии обнаженного Нуреева.

В Министерстве культуры отрицают, что Мединский дал распоряжение об отмене премьеры. В ведомстве при этом подтвердили, что министр обсуждал постановку с директором Большого театра Владимиром Уриным. Однако сам Урин после этого заявил, что звонка от Мединского с требованием переноса премьеры не было. В театре утверждают, что причиной отмены спектакля якобы стала "неподготовленность" постановки.

Премьеру балета "Нуреев" перенесли на май 2018 года на фоне уголовных дел против сотрудников театральной студии, которую основал Серебренников. В конце мая режиссера допросили в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных средств, в которых обвиняются бывшие руководители "Седьмой студии" и "Гоголь-центра".