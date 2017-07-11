Против Вячеслава Мальцева возбуждено дело о призывах к экстремизму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в отношении националиста Вячеслава Мальцева. Как сообщил телеканалу "Дождь" пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов, дело связано с созданием сообщества "Артподготовка".

Ранее в "народном доме", где собираются сторонники Мальцева, прошел обыск. Следователи изъяли аппаратуру и атрибутику.

4 июля Мальцев покинул Россию. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "о создании экстремистского сообщества".

В последний раз оппозиционера арестовывали за участие в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. При этом по делу о применении насилия к сотруднику полиции на акции 26 марта арестован сторонник Мальцева Алексей Политиков.

