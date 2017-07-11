Bloomberg: "Лаборатория Касперского" тесно сотрудничала с ФСБ

"Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Евгения Касперского руководству компании, датированное 2009 годом.

По данным издания, в документе говорится о "секретном проекте", который якобы велся "по большой просьбе с Лубянки".

Bloomberg пишет, что речь идет о программном обеспечении, которое позволяет не только защититься от хакерских атак, но и обнаружить местонахождение самих киберпреступников. По выявленным адресам отправляли специалистов, которые участвовали в рейде вместе со спецслужбами.

Авторы публикации подчеркивают, что Касперский держал разработку в секрете от сотрудников своей фирмы.

29 июня стало известно, что американским военным хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского". Законодатели в Конгрессе полагают, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами. Сам Касперский назвал подобные утверждения голословными.