Разговор с варваром

В Сети второй день не утихают споры по поводу заявления, опубликованного Алексеем Навальным:

Стрелков Игорь Иванович вызывает меня на публичные политические дебаты от лица русских националистов.

Целью дебатов он видит доказать, что я не являюсь ни патриотом, ни националистом, ни даже оппозиционером, и обозначает три главные темы дискуссии:

1. Как же я смогу победить коррупцию, став президентом?

2. Моя позиция в отношении западных партнёров России.

3. Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом?

Ну что же, я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. Мне есть, что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать.

Многие комментаторы отреагировали на намерение дебатировать с бывшим "министром обороны ДНР" если не с сарказмом, то с ужасом.

Karina Orlova

Наконец-то, нашел достойного дебатера.

А кто транслировать будет? Телеканал Спас хотя бы?

Евгений Шестаков

Хорошая идея. Один будет в тоге с галстуком, другой в каппелевской форме с настоящей кровью на рукавах. Главный вопрос дискуссии - отдавать или не отдавать Крым - будет разрешен в поединке, несмотря на отсутствие по нему разногласий.

Andrey Shipilov

Навальный проведет публичные дебаты с Гиркиным, который "Стрелков".

Гм, а почему не с профессором Мориарти?

Мне кажется было бы интереснее...

Иван Давыдов

Сначала в "Лайфе" написали, что битцевский маньяк поддерживает Навального, а теперь вот и дебаты у них.

Аркадий Бабченко

Эх, жаль, патриоты Гиви и Моторола не дожили.

Гиви умер - и поговорить не с кем...

Ну, Мильчаков еще остался.

Игорь Эйдман

Дебатировать можно с любыми политическими оппонентами, но не с уголовными преступниками и убийцами. С ними может быть одна форма общения: наручники на руки и в суд. Не дебатировать с Гирькиным надо, а требовать его выдачи Украине. Навальный делает серьезную ошибку, соглашаясь на эти дебаты. Это я, как человек, ему симпатизирующий, говорю.

Рустем Адагамов публикует фото расстрельного приказа, подписанного Игорем Стрелковым, с комментарием:

К предстоящим «дебатам» Навального с двуногим прямоходящим, который пришел на чужую землю с автоматом, присвоив себе право захватывать власть и расстреливать людей. Навальный уважительно называет его «Игорем Ивановичем» и «патриотом». Это [кошмар] — другого слова просто не могу подобрать.

Борис Вишневский

С интересом жду, как Альбац, Латынина, Рогов, Кох и другие начнут объяснять, как важно и правильно для Навального дебатировать с Гиркиным и получить голоса националистов.

Kirill Martynov

Да, уверен, что будет интересные обоснования. "Не все так однозначно". "Свобода слова."

Обоснования, конечно, есть, и многочисленные. Один из наиболее часто встречающихся аргументов в пользу дебатов – то, что любые политические дискуссии лучше их отсутствия. Многие с нетерпением ждут интересного зрелища и сетуют на то, что от других номинально оппозиционных политиков интересных публичных дебатов не дождешься.

Vladislav L Inozemtsev

The Real Thing (копирайт Yulia Latynina) готовится к дебатам с The Real Man. Наверняка будет The Real Fun! Ждём!

Александр Фельдман

Знаете, я видел, как Борис Миронов разделал этого умалишенного гэбиста под орех на Нейромире.

Смею надеяться, что Алексей не ударит лицом в грязь. Своим. Повторно ткнуть в грязь означенного господина будет совсем не зазорно.

З.Ы. Кстати, если этот поединок пройдёт на третьей площадке, типа того же Нейромира — будет круто. В случае Миронов/Стрелков арбитраж был прекрасен.

Alina Vituhnovskaya

Дебатировать не только можно, но и нужно с кем-угодно, если это ведёт к повышению индекса цитируемости, следовательно, политического капитала. Много ли диванные моралисты в своих "принципиальных" болотах насидели?

Ихлов Евгений

Демократическое сознание взволновано: как может Навальный идти на дебаты с Гиркиным? Но ведь как требовали дебатов с Путиным?!

Andrei Desnitsky

А дискуссия видеоблогера Н. с реконструктором Г. - это, боюсь, это один из немногих видов РЕАЛЬНЫХ дебатов, возможных в нынешней России - споров двух общественных сил, за которыми могут пойти массы.

Не все же смотреть фейковые бои клоунов на потеху публике, в которых публика никогда не будет участвовать (без имен, пожалуй).

Кирилл Шулика

Дебаты Навального и Гиркина это интересно. Для особо одаренных скажу, что, во-первых, дебатировать надо с любым, кто предлагает, это работа политика. Вот мог бы и с Явлинским, но дедушка старый, не выдержит, поэтому слился заранее. Во-вторых, самые острые дебаты проходят между оппонентами ярыми. Я мечтал о дебатах Вассермана и Новодворской, например, не получилось. Так что дебаты Навального и Гиркина это классно.

Кто рассказывает про то, какой плохой Гиркин, Гаагу и прочее могут вполне насладиться несуществующими дебатами Явлинского и Касьянова, ради Бога.

Отдельные комментаторы не видят в самом факте дебатов ничего зазорного. Вопрос в том, как и с какой целью они проводятся, считает ​Остап Кармоди:

Интересно, что для очень многих из тех, кто поддерживает Навального куда безоговорочней чем я, его согласие на дебаты с Гиркиным стало "красной чертой".

Я к этому согласию отношусь гораздо спокойнее. В рамках состязательного процесса обвинение ведет диалог с защитой серийного убийцы - и даже с ним самим, если он решил защищать себя сам. Обращается оно при этом не к убийце и не к адвокатам, а к жюри присяжных. У которых по поводу подсудимого есть разные мнения, и прокурору как раз и нужно их убедить, что подсудимый - действительно серийный убийца, заслуживающий сурового наказания.

В сегодняшней России, к сожалению, суд над Гиркиным невозможен. По крайней мере суд по тем обвинениям, которые ему действительно нужно предъявить.

Но возможна эмуляция этого суда через дебаты. Стороны в дебатах ведь тоже обращаются не друг к другу, а к зрителям.

Если Навальный будет разговаривать с Гиркиным - а на самом деле с аудиторией - как обвинитель, а не как коллега по политике, я могу эти дебаты только приветствовать. У Гиркина, разумеется, должна быть возможность защищаться, как и на любом суде - иначе это не суд, а насмешка.

Но задача у таких дебатов должна быть одна - доказать обществу, что Гиркин преступник, который заслуживает тюрьмы, а не народной поддержки.

​Yakovina Ivan

Дебаты Навального и Гиркина. Я сначала не понял, шоза[нафиг]? Но сейчас думаю: а пускай. Хотя сам с Гиркиным в одном поле не [сел] бы.

Elena Karaeva

Рядом два постинга о решении Навального участвовать в дебататах. В одном - какой ужас! Во втором - молодец! Мне ближе вторая точка зрения : дебаты - это не столкновения людей, это столкновение идей. Как только это поймут в России, она станет другой страной

Дискутируя со Стрелковым, Навальный косвенно бросит вызов тем, кто за ним стоял, напоминают другие комментаторы. Идея расширить круг сторонников оппозиционного политика тоже кажется многим вполне реалистичной.

Александр Шмелев

Мне абсолютно антипатичен и человек по фамилии Гиркин, и его медийная ипостась "Стрелков".

Однако ваша реакция меня поражает.

Такое чувство, будто вы действительно верите в рассказанную вам сказку о том, как ничем не примечательный алкоголик нашел в кустах неограниченные наборы самых современных вооружений и, собрав целую банду отборных головорезов, ломанулся через кучу границ разжигать войну.

В то время как, по-моему, уже достаточно очевидно: все функции Гиркина в этой войне сводились лишь к тому, чтобы изображать на камеру "Стрелкова" - безумного маньяка-реконструктора, с легкостью планирующего военные операции и своей рукой подписывающего приказы о расстрелах на основании сталинского указа номер такой-то.

А все хоть сколько-нибудь реальные решения принимали совсем другие люди и в совсем других кабинетах. (Один из менеджеров этих людей по фамилии Бородай, собственно, и привлек своего старого дружка Гиркина на роль "зиц-председателя Фунта").

Нет, конечно, Гиркин все равно военный преступник, спору нет. И его работа "медийным прикрытием" той войны тоже должна быть наказана.

Но все же его вина не может идти ни в какое сравнение ни с чьей из тех, кто, действительно, принимал решения и отдавал приказы.

От т.н. "группы Вагнера" до главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, от Володина до Шойгу, от Медведева до какого-нибудь Дворковича.

Хорошо бы об этом не забывать.

И если с этим можно разговаривать только в Гааге, то с теми - не иначе как в Нюрнберге.

Konstantin Kalachev

Дискуссия Навального со Стрелковым, это дебаты еще и с былыми кураторами Стрелкова, с теми, кто отправил его в Донбасс. Я не поклонник Навального, но должен признать, что он технологичен и делает ровно то, что должен делать оппозиционный политик, аппелирующий к большинству.

Александр Морозов

Навальный вышел, и взялся продолжать свою "избирательную кампанию". Впереди - на последней фазе этой воображаемой кампании - у него "условные дебаты с Путиным" (что вполне логично, ведь кандидатов - "два")))). Поэтому на ранней фазе он решил потрепать и расколоть устойчивый электорат Путина - некоммунистических патриотов (Гиркин) и коммунистических патриотов (придется вызвать на дебаты старика Зюганова, видимо). Любопытно, что из этого получится. Удастся ли ему расшатать правых и левых "патриотов" в свою пользу. Есть еще, кстати, еп.Тихон (Шевкунов). Вот его бы вызвать на дебаты. Так, чтобы левые, правые и еще до кучи и православные - двинулись за Навальным.

Алексей Нарышкин

Вот и хорошо, что Навальный хочет дебатов со Стрелковым. Алексей Анатольевич взрослый дядя и сам знает, что лучше для него его "компании" и "кампании". Даже если он потеряет после этой встречи часть разочарованных избирателей, то это не критично. Ведь он работает не на 2018 год, а на 2024. Разве нет? Времени еще полно, много еще поменяется. Сегодня люди уйдут, а завтра в двойном объеме придут. Тем более выбор, куда идти, не слишком богатый.

А еще Навальному придется говорить не о его любимый коррупции и, думается мне, меньше о внутренней политике. О внешних врагах и международной политике. И хорошо. Он мало комментит эти темы, есть возможность отточить свои мысли. Путин думает и рассуждает о мировых проблемах и геополитике, массам, у которых полно бытовых проблем (взять ту же коррупцию), США, НАТО, Украина понятнее, спасибо телевизору.

Алексей Венедиктов

Внесу свои 5 копеек по поводу возможных дебатов Навальный-Гиркин.

Не секрет, что главный раскол российского общества идет по линии российского присутствия на Донбассе.

Позиция Навального не сильно определенная, а Гиркин - это радикальная инкарнация значительной части российского общества (и власти). Грубо говоря Гиркин - это необъявленное желание Путина. Эти возможные дебаты, имхо, позволят выявить в жесткую позицию Навального по Украине (куда ему будет деться) и вернуть в дебаты цену присутствия России там для России. Ну и МН17 .

Риск для Навального? Риск. А что, первый раз? Крым же не бутерброд.

Будем наблюдать

Serguei Parkhomenko

Бандит есть бандит, убийца есть убийца, - и отвлекаться на какие-то сопровождающие убийство философские тонкости и мировоззренческие обстоятельства было бы странно.

Но задача для анализа усложняется тем, что у бандита в данном случае есть его банда. А в этой банде - очень разные люди, среди которых немало и таких, которые пока не успели совершить ничего ужасного. И все их участие в банде пока свелось только к сочувствию идеям и лозунгам, которыми бандит прикрывал свой бандитизм. Эти люди позволили бандиту себя обмануть, задурить, увлечь. Но пока их увлечение не выразилось ни в каких реальных поступках, свойственных бандитам. <...>

Этих людей надо от бандита увести. Надо вытащить их из банды, пока они там ходят в сочувствующих, а ничего по-настоящему бандитского наделать не успели. <...>

<...> Если оказаться на этих дебатах гораздо сильнее, и увести от бандита хотя бы часть обманутых и прельщенных им людей, - это будет большое и важное дело. <...> Но это опасная, жестокая игра. На грани допустимого риска, совсем на грани.

Прикладная социопатия

Мне нравится идея дебатов Стрелкова с Навальным. Не очень понимаю, в чем может быть заинтересованность Стрелкова – за счёт сторонников Навального он вряд ли расширит круг своих адептов, а вот Навальный может привлечь очень многих из безнадежного поколения 30-40-летних. Вообще выход на аудиторию охранников «Пятёрочки», тружеников автосервисов, складских клерков и других людей без перспектив – это правильное дело. И когда Навальный в суде обращается к ментам, прокурорам и судьям – это тоже правильно. Им тоже жить в этой стране, и они тоже должны видеть себя в России будущего. И думать об этом уже сегодня.​

Politburo 2.0

Дебаты Навального со Стрелковым я бы посмотрел.

Интереснее, чем с Барином.

Идея про Михалкова как кандидата в президенты - пустая. Не такой уж он и новый. Михалков - плоть от плоти номенклатуры. И в искренности его, кажется, ещё никто не обвинял. А запрос на подлинность - один из базовых сегодня.

Попытка Навального через дебаты со Стрелковым прорваться на патриотический фланг - неожиданно, но рискованно.

Дополнительные конспирологические ноты в дискуссию внесла новость о том, что Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить ему условный срок на реальный ­– впрочем, вечером того же дня во ФСИН заявили, что такого требования не было.

Александр Плющев

Не удивлюсь, если АП настолько убоялось дебатов со Стрелковым, что тут же отправила сигнал Навальному через ФСИН. Выглядит несколько конспирологично, в том числе и за счет молниеносности, но эта скорость объяснима: Навальный как движение быстро растет и надо поторапливаться. Дебаты со Стрелковым - это нескрываемая борьба за националистический электорат, которого у Навального, по-хорошему, и не было никогда. А тот минимум, что был, онстабильно терял, сосредоточившись на аполитичных до этого года школьниках и студентах. Дебаты с Гиркиным важны не столько победой (которую, как обычно, по итогам дебатов свои присудят своим), сколько участием, поскольку наличие Гиркина гарантирует националистическую аудиторию. Ее не то чтобы надо от Гиркина переманить, он ведь тоже далеко не для всех националистов авторитет, но ее в этом месте можно поймать.Навальный в этом плане действительно напоминает Ельцина, я имею в виду предвыборную кампанию 1996 года, когда он сказал знаменитую фразу "демократы за меня и так проголосуют". В данном случае - либералы его и так поддержат, просто потому, что больше некого. Как справедливо выразилась Юлия Латынина, Навальный в этом секторе выиграл праймериз. Но одними либералами не только выборы не выиграешь, с ними, прямо скажем, и каши не сваришь. А националисты, они такие, боевитые. Ну а сейчас - самый удобный момент для завоевания их ищущих движухи сердец: гонения на них усилились. Гиркин буквально подыгрывает Навальному: он предложил те самые темы, по которым Алексея вечно донимают, и тому, понятно, хотелось бы закрыть эти вопросы, если не навсегда, то надолго, создав такой долгоиграющий пруф, на который он будет ссылаться, когда в очередной раз спросят про Крым. Либералам, конечно, не понравится такое сближение с националистами, они и на Мальцева, который в этом смысле совсем лайт, зубами скрипят. Ну, поскрипят-поскрипят и перестанут. В 1996 еще и не такое терпели.

Многие, впрочем, не верят, что лидеру оппозиции удастся перетянуть на свою сторону тех, кто сегодня поддерживает Стрелкова, и считают, что дебаты с растерявшей свое политическое значение фигурой могут принести Навальному больше вреда, чем пользы.

​Ekaterina Vinokurova

Про дебаты Навального и Стрелкова скажу так.

Националисты на самом деле расколоты не хуже либерального фланга. Например, по линии Донбасса (по Крыму не встречала особо протестующих против его присоединения).

Ну а далее там много своих течений и групп с разными лидерами (например, не всякий читатель "Спутника и погрома" является фанатом Стрелкова). Поэтому сказать, что дебаты со Стрелковым - это прямо праймериз на фланге националистов, ну, трудно.

Дебаты при этом всегда лучше, чем не дебаты, и мне кажется, Навальный их выиграет. При этом те националисты, которые ему симпатизируют и так, будут симпатизировать еще больше, а с имперцами он общий язык едва ли найдет что с дебатами, что без них.

Проблема Навального не в том, что он может проиграть дебаты Стрелкову. Он их, повторяю, скорее всего выиграет.

Проблема в том, что союзников у него от этого едва ли станет больше, потому что создавать альянсы на условиях более менее равного партнерства он не умеет. Если сомневаетесь в моих словах, гляньте на его отношения с Гудковым, а еще с Открыткой последних лет. Только не на заявления, а на события (можно еще историю с Демкоалицией и Парнас вспомнить, но это для любителя). В этих историях человеческой непорядочности по отношению к вроде бы союзникам, увы, запредельно много. Даже слишком много, чтобы новые союзники могли появиться, потому что звезда на этой елке должна быть одна.

На самом деле Навальный и Стрелков не так различны, как схожи.

Оба - одиночки, оба не люди коалиций. У обоих есть харизма (я знаю людей, обожающих Стрелкова). Сторонникам и того, и другого, важны не столько их политические взгляды, сколько персона лидера (например, изменение мнения Стрелкова о Путине ему сторонников особо не убавило или например, сторонники Навального легко при случае начинают презирать либералов даже из экс-дружественной партии Парнас). Оба - личности сильные, целеустремленные и оправдывающие средства целью. По-человечески оба не вызывают ни малейшей симпатии, есть вопросы по наличию принципов, ценностей, порядочности.

Недостатки и авторитарность обоих лидеров их сторонников не волнуют (включается "аргументация прагматика" о таране). В общем, эти лед и пламень не столь различны меж собой, как кажется, хотя и придерживаются диаметрально противоположных взглядов на ряд вещей.

Но еще раз: дебаты лучше, чем недебаты. Они оживят безжизненный политический пейзаж за окном, который совсем протух. Интересно будет посмотреть охват.

Ortega

Несистемных националистов при Навальном представлял Мальцев.

После ухода Мальцева в бега, его националисты от Навального уже никуда не денутся.

Гиркин давно уже персонаж карикатурный, вдобавок очень слабый оратор. Он проиграет Полиграфычу всухую и с разгромным счетом.

Играть матч-реванш за Гиркина придёт наверняка Прилепин, с этого момента и начнётся самое интересное.

Roman Popkov

Русские ультраправые парни на модных «торшере» и «фред перри», с татуировками «А.C.А.В.», с тюремными ходками за плечами, ненавидят Стрелкова-Гиркина за войну с Украиной, и им флаг «Азова» ближе неосоветской эстетики ДНР-ЛНР. Стрелковские разговоры про "патриотизм" им омерзительны. Они считают, что государство РФ - враг русского человека. Иконы стиля для них – бойцы, шедшие навстречу пулям «Беркута» вверх по Институтской, а не отставное гебьё и мусорье, вторгавшееся с конттреволюционными целями в беззащитные города под крышей антирусского государства РФ.

Я не знаю, зачем там Навальному дебаты со Стрелковым, который, лишившись поддержки государства РФ, даже ни одного нормального митинга собрать не может. Но чем бы дебаты не кончились, боевиков они могут дать не больше, чем дебаты со Светланой Пеуновой, которая рассказывает про рептилоидов с планеты Нибиру.

Alexander Kynev

Я примерно предполагаю, чем руководствовался штаб Навального, идя на дебаты с Гиркиным: информационная провокация, еще один информповод (по логике, почему дебаты с Чубайсом можно, а с Гиркиным нельзя?), все обсудят, переругаются, повысят узнаваемость. Однако я не уверен, что информационная провокация это достойный повод реанимировать политические трупы (реклама же не только Навальному, но и Гиркину)

Илья Мильштейн (Грани.ру):

Стрелков - тот же Путин, только до власти не дорвавшийся, такая ходячая осажденная крепость. На свой лад он даже честнее, поскольку все людоедские замыслы руководства призывает не скрывать от народа, но открыто и прямо проводить в жизнь, сея смерть. И когда они с Навальным начнут спорить о Крыме и крымчанах, которые не бутерброд, и о Донбассе, где российские войска не воюют, кровожадный искренний полковник будет выглядеть убедительней своего виляющего оппонента. Как минимум в глазах тех, кого принято считать националистами имперского толка.

Для того чтобы оторвать этих людей от Гиркина, Навальный должен с ним как бы объединиться. То есть, условно говоря, поставить у себя во дворе памятник Ивану Грозному со сталинскими усами и страшными словами заклеймить Путина за то, что Харьков все еще стонет под гнетом украинской фашистской хунты. Привлекая в свои ряды самую озверелую часть посткрымского большинства и теряя людей нормальных, ему придется без обиняков отвечать на главные вопросы и всем сердцем полюбить Россию в кольце врагов. Если же он намерен остаться самим собой, довольно здравомыслящим человеком и популистом от бога, то ему надо будет с предельной жесткостью объяснять Стрелкову и зрителям равно и преступность российско-украинской войны, и бандитскую сущность того, с кем он вышел спорить.

Не исключено, что тем дело и кончится и диспут двух националистов обернется вербальной дракой, но едва ли Навальный в ней победит. При том что ему нужны победы. Ибо такого рода словопрения бессмысленны и бессодержательны по определению, а в тех случаях, когда весьма известный политик полемизирует с никому не нужным и позабытым боевиком, это оборачивается еще и пустой тратой времени.

Valery Solovei

Гипотетические дебаты Навальный vs.Стрелков

и их возможные последствия

1. Одно из "золотых" правил PR: никогда не дискутируй публично с теми, кто известен менее тебя. Ибо они приобретают за твой счёт, а ты - теряешь. Или, в лучшем случае, ничего не приобретаешь.

2. В политике дебаты ведутся не ради развлечения, а для приобретения сторонников.

3. На националистов эти дебаты никак не повлияют. Те, кто поумнее и гибче, уже и так поддерживают (или поддержат) Навального. Выбора у них все равно нет и не будет. Симпатии же идиотов контрпродуктивны.

4. Зато либералы утвердятся в своих подозрениях в отношении Навального. Между тем, их влияние на общественное мнение значительно больше, чем у националистов.

5. Расширения поддержки Навального не произойдёт, хотя ядерный электорат сохранит лояльность своему кумиру.

6. Проблемы Крыма, Донбасса и Украины не важны для массовой публики. И вряд ли имеют серьезное значение для решения вопроса о власти в России.

7. С высокой вероятностью выявится значительное совпадение взглядов Навального и Стрелкова в отношении действующей власти, но не только.

8. Любая форма взаимодействия, тем более публичного, Навального и Стрелкова значительно усугубит подозорения власти в подготовке "цветной" революции в России и может побудить ее к решительным действиям в отношении спевшихся врагов.

Не поддерживают идею дебатов и многие из тех, кто выступает против Навального.

Антидот добра

Дебаты Стрелкова и Навального - тот неловкий момент, когда непонятно, кто кого дискредитирует.

Egor Kholmogorov

Дебаты Навального со Стрелковым с точки зрения интересов русского национализма затея вредная.

Дело в том, что это будут дебаты человека подчеркнуто не считающего себя русским националистом (Стрелков) с человеком пытающимся закрепить свои претензии считаться русским националистом, хотя на деле он украинский неонацист (Навальный).

Поле "русский национализм" Стрелков отдаст Навальному заранее. И поэтому единственным "русским националистом" априори окажется Навальный.

Если победит Стрелков, то это будет "победа над русским национализмом".

Если победит Навальный это будет победа над реальным русским национализмом, который Стрелков представляет объективно, фейкового украинского "русского национализма".

То есть русский национализм проиграет в любом случае и при любом ходе этих дебатов.

Игорь Стрелков прокомментировал грядущие дебаты так:

Полагаю, что дебаты будут для меня о-о-очень непростыми - "шапкой закидать" соперника уж точно не получится. Однако они будут полезны в любом случае. Почему?

Да потому, что после 17 лет "путинской эпохи" встретятся на "ринге", в прямом столкновении умов и идей "живые" политические оппоненты, пользующиеся серьезной общественной поддержкой и авторитетом, а не продажные проститутки-симулякры, играющие строго отведенные роли в жестко режиссируемом спектакле марионеток. И они встретятся на фоне "испускающего дух" полу-трупа этой эпохи со всей ее до костей прогнившей и насквозь провонявшей ложью политической системой.

Впрочем, можно не осуждать Навального за намерение идти на дебаты с бывшим лидером ополчения и считать, что он все делает правильно – и все равно не испытывать по этому поводу никакой радости.

Гера Князев

Про право дискутировать Алексею Навальному, или любому другому, с кем ему хочется - даже говорить не буду, это безусловно.

Про утверждение Алексея Навального, что любые политические силы, включая националистов, могут и имеют равные избирательные права - тоже очевидно, Германии образца 1939 года уже это доказала, но есть и пример современной Украины которая уже после майдана дала своим ультрас лишь несколько процентов на выборах в Раду.

А вот про то, что Алексей Навальный желает стать президентом моей страны опираясь на эти самые националистические силы , скажу со всей определенностью - это то же дерьмо, что и пришествие Мальцева в Парнас, только вид сбоку.

Maxim Goryunov

британский антрополог сэр Эван-Причард, изучавший племя скотоводов НУЭР в Южном Судане, чтобы войти в контакт, целый год мазался коровьим навозом.

без навоза НУЭР с ним не разговаривали.

с точки зрения НУЭР, если ты человек, на тебе есть коровий навоз.

не так ли и наш несчастный Алексей, решивший стать народным политиком в России?

Алексей не похож на НУЭР, а, значит, ему нужен навоз.

если я прав, Гиркин - всего лишь первый мазок.

далее будет и Зюганов, и митрополит, и рюмка водки с казаками, и дуэт с Лепсом.

в общем, какой НУЭР, такой и навоз.