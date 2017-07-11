"Это обман читателя"

Впервые в практике российского суда несколько журналистов российского Forbes заявили о прямом вмешательстве владельца издания Александра Федотова в редакционную политику. Такое вмешательство прямо запрещено законом о СМИ.

Елена Зубова работала в российском Forbes с 2012 года финансовым корреспондентом, с 2016-го была обозревателем отдела расследований. В декабре прошлого года Зубова написала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию "в связи с изменением редакционной политики и отказом от редакционных стандартов Forbes, принятых редакцией в июле 2006 года и подтвержденных на общем собрании сотрудников в августе 2013 года".

Поводом к увольнению стал рейтинг зарплат российских топ-менеджеров, который готовился в декабрьский номер журнала. 25 журналистов Forbes направили письмо издателю журнала Александру Федотову, обвинив его во вмешательстве в редакционную политику. Об этом написали "Ведомости".

Третье место в рейтинге занял глава ВТБ Андрей Костин, но напротив его фамилии не была указана цифра полученного им вознаграждения

Дело в том, что декабрьский номер журнала вышел с традиционным рейтингом "25 самых дорогих руководителей компаний", который Forbes выпускает ежегодно. Третье место, по версии журнала, в нем занял глава ВТБ Андрей Костин, правда, в отличие от других "фигурантов" этого списка, напротив его фамилии не была указана цифра полученного им вознаграждения. Журналисты, работавшие над рейтингом, в онлайн-версии сняли свои фамилии из текста, они остались только в печатной версии. При этом, писали "Ведомости", у журналистов была подготовлена оценка вознаграждения Костина, но ее не опубликовали по требованию Александра Федотова.

– На самом деле после смены владельца издания (Александр Федотов стал владельцем журнала осенью 2015 года, после того, как в России были приняты ограничения для иностранцев в СМИ, до этого издателем журнала была немецкая компания Axel Springer. – РС) были и другие попытки давления на журналистов, но этот случай лично для меня стал последней каплей, – говорит Елена Зубова Радио Свобода. – В декабре прошлого года я уволилась и обратилась в Пресненский суд, считая свои права нарушенными.

На судебном заседании были заслушаны показания Елены Березанской, составителя этого рейтинга Forbes, которые она дала нотариусу. В них она рассказала, что подготовка и публикация рейтинга произошли с "нарушением редакционных стандартов Forbes".

– Для вышеуказанного рейтинга Forbes составляет список 70 крупнейших компаний, проводит оценку вознаграждения руководителей этих компаний и на основании этой оценки отбирает 25 самых высокооплачиваемых руководителей. В 2016 году произошло следующее: когда рейтинг был полностью готов и результаты оценки направлены на согласование участникам рейтинга, Александр Федотов начал обсуждать с главным редактором журнала Николаем Усковым и шеф-редактором Forbes Николаем Мазуриным возможность отказаться от его публикации, – рассказала Березанская. ​

Рейтинг без цифр – это не рейтинг

Позже, по ее словам, Федотов предложил опубликовать рейтинг, не указывая оценку годовых вознаграждений. "Это означало фактически отказ от публикации рейтинга. Рейтинг без цифр – это не рейтинг, – заявила журналистка. – Я считаю, что это обман читателей: оценка вознаграждения Андрея Костина у нас была, но мы ее не опубликовали. Таким образом, произошло искажение результатов рейтинга, что противоречило основным требованиям стандартов Forbes".

Елена Березанская подробно описала, как пыталась переубедить Федотова все-таки напечатать нормальный рейтинг, предоставив ему методику его составления, и тот изменил свое решение. Однако в день ухода журнала в печать Федотов снова решение поменял, согласившись на тот вариант, "когда цифры публикуются для всех участников рейтинга, кроме одного – президента Банка ВТБ Андрея Костина".

Уже после выхода журнала сотрудники обратились к Федотову с коллективным письмом, в котором просили вернуть цифру в рейтинг и объяснить, что же произошло. И если принципы независимости редакции изменились, то сообщить об этом, поскольку журналисты должны об этом знать. Федотов все претензии отверг, пообещав "искать "крысу", которая сообщила "Ведомостям", что произошло".

Федотов, например, требовал перенести статью о поместье главы "Роснано" Анатолия Чубайса

Аналогичные показания дала Мария Абакумова, редактор отдела расследований, в котором работала Елена Зубова. На суде Абакумова рассказала, что были и другие вмешательства в редакционную политику со стороны Федотова: например, он требовал перенести статью о поместье главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которую написала Зубова, поскольку ее могут использовать в своих интересах политические оппоненты Чубайса. Елена Зубова несколько раз заявила, что таким образом нарушаются стандарты издания, после чего в отделе кадров ей выдали бланк об увольнении по собственному желанию.

В первой инстанции суд признал, что нарушений при увольнении журналистки не было, в должности ее не восстановили, в выплате зарплаты за прошедшие месяцы отказали.

Юрист Центра социально-трудовых прав Ксения Михайличенко говорит, что, подписав заявление об увольнении по собственному желанию, Зубова совершила ошибку, поскольку оспорить потом в суде такое увольнение практически невозможно:

Нельзя соглашаться на увольнение по собственному желанию

– Судебная практика такова, что если работник написал такое заявление, то в тот момент он таким образом выразил свое желание об увольнении, и я не знаю ни одного дела за последние несколько лет, чтобы работник выиграл в такой ситуации, – поясняет Михайличенко. – Когда сотрудник спустя какое-то время заявляет, что его принудили уйти с работы, то бремя доказывания лежит на работнике, а показания других сотрудников, как в случае в журналистами Forbes, судья может признать не заслуживающими внимания, поскольку они находятся в дружеских отношениях с уволившимся. И первое, что нельзя делать ни в коем случае, – это соглашаться на увольнение по собственному желанию. Потому что с другими формулировками шансы на победу есть.

По словам Михайличенко, журналистам Forbes, не согласным с незаконной редакционной политикой, лучше всего объединиться и даже организовать свой профсоюз, "потому что поодиночке бороться бесполезно":

– Если этого не сделать, то работодатель будет всячески давить на журналистов, которые поддержали Зубову, пытаясь вынудить их самих уйти: например, не платить им премию, как остальным, чтобы они сами уволились, это очень распространенная практика, – говорит юрист.

Журналист Павел Никулин говорит, что сейчас в Москве создается Профсоюз журналистов, потому что в очень многих изданиях журналисты заявляют о серьезном давлении со стороны издателей.

Ввести цензуру и уволить неугодного сотрудника, который не хочет, предположим, писать заказуху, гораздо проще, если его права никак не защищены

– Жалоб на давление очень много, и с этим надо что-то делать, – поясняет Никулин, сопредседатель Профсоюза журналистов. – Сейчас мы с коллегами занимаемся регистрацией нашего профсоюза. Неофициально мы существуем с прошлого года, организоваться нас заставило нападение на наших коллег на границе Чечни и Ингушетии. Защита всех прав журналистов – это наше приоритетное направление деятельности. Очень часто мы сталкиваемся именно с комплексным нарушением прав работников СМИ: ведь ввести цензуру и уволить неугодного сотрудника, который не хочет, предположим, писать заказуху, гораздо проще, если его права никак не защищены – нет договора или договор "серый", прочие неприятные схемы. Мы надеемся, что коллективно таким вещам можно будет противостоять в рамках профсоюза.

Никулин говорит, что за помощью чаще всего обращаются журналисты из крупных городов. "Там, где не очень много независимых СМИ, обычно не сильно рассчитывают "разрулить" ситуацию с работодателями, поскольку не чувствуют пока поддержки со стороны профессионального сообщества", – замечает он.